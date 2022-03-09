فعاليتان إضافيتان في النسخة 12 من ترايثلون «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد حلبة مرسى ياس لاستضافة متسابقي الترايثلون المشاركين في نسخة هذا العام من تحدي ترايثلون ياس المقدم من أدنوك والذي تقام فعالياته في الحلبة خلال عطلة هذا الأسبوع.

وسيشهد الحدث في نسخته الـ 12 إضافة رياضتي التجديف القائم على لوح التجديف، بالإضافة إلى سباق الزلاجات.

وأعلن المنظمون عن توفير أربع فئات لسباق التجديف القائم على لوح التجديف، وهي مسافة 750 متراً المخصصة للصغار، ومسافة 1.5 كيلومتر للمبتدئين، بالإضافة إلى سباقين ترفيهيين بمسافة 3 كيلومترات و6 كيلومترات، فيما يشارك المتسابقون على أحذية التزلج في سباق لمسافة نصف ماراثون.

ويستعد المئات من متسابقي الترايثلون وهواة فعاليات اللياقة البدنية للمشاركة في منافسات الحدث التي تتضمن 12 فئة تتناسب مع مختلف مستويات اللياقة البدنية، وتتضمن الفئات التي تقام يوم السبت فئة سوبر سبرينت، وسبرينت والفئة الأولمبية، بالإضافة إلى فئات تتابع.

وتشهد نسخة 2022 من ترايثلون ياس أيضاً فئة التتابع المختلط، والتي تشارك فيها فرق مكونة من متسابقين ومتسابقتين، ويتعين على كل مشارك إكمال مسافة الترايثلون المكونة من السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 5 كيلومترات، والجري لمسافة 1250 متراً، قبل أن يتابع المتسابق التالي في الفريق السباق ويخوض المسافات نفسها.

ويفتح ترايثلون ياس المقدم من أدنوك باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة من مختلف مستويات اللياقة البدنية حتى غدٍ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز