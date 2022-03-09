اعتماد مجلس إدارة «الرياضات الإلكترونية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تعيين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، استكمالاً لقرار الهيئة الذي صدر في ديسمبر 2021، والخاص بتعيين رؤساء الاتحادات الرياضية من 2020 إلى 2024، والذي شمل تعيين الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيساً للاتحاد لدورة جديدة مقبلة، دعماً لجهوده خلال الفترة الماضية، منذ إشهار جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية في 2015.

وقال الاتحاد إن التشكيل الجديد يضم كوكبة من الكوادر الرياضية المميزة والشبابية والنسائية، بما يواكب توجهات الفترة المقبلة التي تعتمد على الكفاءات والخبرات في مجال اللعبة من أجل تحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى من أجله الجميع.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة المستشار سعيد علي الطاهر، سعود بن ساحم المهيري، عبدالله فريد القرق، عبيد عوض الطنيجي، إبراهيم يوسف عبدالله حسين الخوري، وريد الشرياني الظاهري، بجانب حصة خميس اليماحي، ومريم بطران الشحي.

وثمن الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط جهود معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، متمنياً التوفيق للمجلس الجديد في قيادة دفة الاتحاد بما يخدم هذا القطاع الرياضي العريض وخص بالتحية المرأة الإماراتية ودورها في خدمة الرياضة، وأضاف أن ثلث أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات من النساء، ليصبح أكبر مجلس إدارة اتحاد به عناصر نسائية وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة ومبادئ الخمسين، وأشاد الشيخ سلطان بن شخبوط بكوادر اللعبة الذين شكلوا إضافة لعضوية مجلس الإدارة الجديد.

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