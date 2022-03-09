النصر والبطائح في نهائي كأس الصالات اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يلتقي فريقا النصر حمل اللقب والبطائح المنتشي ببطولة دوري درع الخمسين، في الخامسة من مساء اليوم الخميس، على ملعب صالة نادي اتحاد كلباء في نهائي كاس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات في مسك ختام موسم 2021-2022، وكان النصر قد تأهل على حساب دبا الحصن بالتفوق عليه ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 13-4، فيما تأهل البطائح على حساب الظفرة بنتيجة 5-4.

من جانبه، أكد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بنهائي أغلى الكؤوس، كما أن اللجنة وجهت الدعوة لمجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الكرة وعدد من الشخصيات لحضور ختام الموسم.

بدوره، أوضح محمد عبدالله بن حليس الكتبي مشرف عام فريق نادي البطائح أن «الأحمر خطر» ويطمح في تحقيق الثنائية، موضحاً أنه رغم ضغط المباريات وكثرة الإصابات، وقال: ثقتنا في الفريق كبيرة، وهدفنا القادم بطولة خورفكان الدولية، والتي لها مكانة خاصة في نادي البطائح، ومن ثم يتحول التفكير إلى تمثيل الدولة في المحافل الدولية في الفترة القادمة على مستوى القارة الآسيوية، ونسعى جاهدين لتمثيل الدولة واللعبة خير تمثيل.

تفاؤل

من جهته، قال منصور بوسمرة مشرف اللعبة في نادي النصر: في البداية نحن في قلعة العميد نتفاءل باللعب على صالة النمور في كلباء، وشعار النصر الدائم قبل كل مباراة أو بطولة يظل (العميد أزرق عنيداً) وفريقنا كامل العدد وجاهز من كل النواحي، وسعادتنا كبيرة ببلوغ نهائي أغلى الكؤوس والحظوظ متساوية بين الفريقين، والبطائح بطل الدوري والنصر حامل اللقب، متمنياً أن تكون المباراة ممتعة وتعكس الوجه الحقيقي للعبة، وأن تكون خير مسك ختام للموسم كونه يجمع بين أفضل فريقين في الدولة.

استضافة

من جانبه، عبر عبدالله حسن الدرمكي الأمين العام لنادي اتحاد كلباء عن سعادته باستضافة صالة النادي نهائي أغلى الكؤوس وقال: نتشرف باحتضان نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات، وكذلك سعداء باستقبال ضيوف النهائي، ومجلسي إدارتي ناديي النصر والبطائح وجماهير الناديين، ونتمنى كذلك حضور أبناء مدينة كلباء وجماهير المنطقة الشرقية المباراة من المدرجات حتى تكتمل اللوحة الرائعة لا سيما أنه لا خاسر في نهائي أغلى الكؤوس.

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