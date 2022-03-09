لجنة كرة القدم النسائية تحتفي بيوم المرأة العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم عدة نشاطات احتفالاً بيوم المرأة العالمي، حيث أقام مهرجاناً كروياً بهذه المناسبة التي تصادف الثامن من مارس من كل عام، وذلك تحت إشراف لجنة كرة القدم للسيدات.

وشمل المهرجان الذي أقيم في مدرسة دبي الدولية على فقرات وفعاليات متنوعة ومختلفة كما تم تنظيم مباريات بكرة القدم في الصالة المغطاة بالمدرسة، تحت إشراف مدربات متخصصات إضافة إلى مشاركة لاعبات المنتخب الوطني الأول في هذا الحدث. وشارك في المهرجان طالبات المدرسة ولاعبات المنتخب الوطني للناشئات من الفئات العمرية تحت 12 سنة.

كما شاركت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، في التجمع الذي أقيم بجناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، والذي تناول العديد من المواضيع مثل دور المرأة الدبلوماسي، والتطلعات المستقبلية للجيل النسوي القادم والعديد من الحوارات والنقاشات التي أبرزت دور المرأة الحالي والقادم في بناء المجتمع.

كذلك التقت أمل بوشلاخ بنوال الحوسني المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والتي أشادت بدور لجنة كرة القدم النسائية في تطوير اللعبة. حضر التجمع كل من غالية المازمي، عضو لجنة كرة قدم السيدات في اتحاد كرة القدم، ونورة المزروعي، مدربة حراس منتخب الإمارات للسيدات.

حفل

كما شاركت أمل بوشلاخ في الحفل الذي أقامته اللجنة الأولمبية الوطنية في إكسبو 2020 وألقت فيه كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث تقدمت بالتهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وهنأت أيضاً نساء العالم بهذه المناسبة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية لا تعرف المستحيل وتعمل بروح يملؤها الأمل والابتكار والإبداع والمشاركة في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقالت: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، تواصل المضي قدماً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المرأة وتمكينها ومنحها الفرص التي تستحق، مما كان له بالغ الأثر في نجاحها المستمر وتميزها في كل القطاعات، حتى بات دور «الإماراتية» واضحاً في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأضافت: نسعى إلى بناء جيل واعد مثقف وواع يعرف تماماً أن دور المرأة مفصلي ومهم في عملية التخطيط والتمكين على المديين القصير والبعيد.

أهمية

وواصلت قائلة: نحتفل كل عام في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي، فلهذا اليوم أهمية كبيرة تذكرنا بكل المنجزات التي حققتها المرأة خلال العقود الماضية، وتسرد لنا منجزاتنا خلال العام المنصرم، فإنجازات المرأة لم تعد تقتصر على مجال محدد ولا على فئة معينة، بل أصبح دور المرأة دور ريادياً على الصعد السياسية والاقتصادية والمجتمعية والرياضية وغيرها.

واختتمت كلمتها قائلة: وصلت المرأة الإماراتية بإبداعها إلى أعلى مراتب النجاح، وسارت بخطى واثقة في جميع المجالات، وما زالت تواصل العمل والعطاء إلى جانب أبناء الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً.

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