راشد بن عبود: «النواخذة» يسعى إلى حضور جماهيري قياسي

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد راشد بن عبود المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة، أن لاعبي النواخذة لا يفكرون في الصعود حالياً بقدر ما يفكرون في كل مباراة على حدة، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والإداري يأخذان كل مباراة بالقطعة، وفي اعتقادي أن كل المباريات المتبقية من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى تعتبر نهائي كؤوس ولن يكون هناك أي مجال للتفريط في النقاط.

وفيما يتعلق بظاهرة الحضور الجماهيري الكبير الذي يرافق النواخذة، قال بن عبود: أعتقد أن نادي دبا وبفضل تحركات مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني، يسعى إلى تحقيق أرقام قياسية على مستوى الحضور الجماهيري والذي تزداد إعداده مع كل مباراة، لافتاً إلى التسهيلات التي يقدمها النادي لأنصار الفريق من فحوصات (كوفيد19) إلى جانب توفير الحافلات والشعارات التي يتم تخصيصها للمشجعين.

ونوه بن عبود بأن دبا يطمح إلى الحصول على أكبر عدد من النقاط والسير في طريق الانتصارات بعد أن وصلت نتائج الفوز إلى 18 انتصاراً مع هزيمة وحيدة وتعادلين، فضلاً عن العدد القليل من الأهداف التي ولجت مرمى الفريق - 8 أهداف - وتسجيل اللاعبين لـ 58 هدفاً، وتصدر البرازيلي ديغو داسيلفا قائمة هدافي دوري الأولى برصيد 19 هدفاً.

الجدير بالذكر أن دبا يتصدر دوري الأولى برصيد 55 نقطة.

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