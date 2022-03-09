بني ياس والنصر.. فض الشراكة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، دبي - عدنان الغربي

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يلتقي في السادسة إلا ربع مساء اليوم، بني ياس والنصر، على ملعب السماوي بالشامخة، في افتتاح مباريات الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة لفض الشراكة بينهما في جدول الترتيب، إذ يحتل بني ياس المركز السابع برصيد 25 نقطة، يليه النصر في المركز الثامن بالرصيد نفسه.

ويسعى كل فريق للاستفادة من الفوز الذي حققه في الجولة الأخيرة، بعدما عاد بني ياس من عجمان بفوز ثمين، ومن قبله انتصار على الظفرة، فيما استعاد النصر جزءاً من توازنه بالفوز على الإمارات برباعية، وذلك عقب الخسارة بالنتيجة نفسها أمام العروبة في الجولة الـ 17.

ويغيب عن السماوي في مواجهة اليوم، حسين عباس وسالم البلوشي وأحمد شحدة أبو ناموس للإصابة، فيما ينتظر الجهاز الفني اكتمال شفاء جواو فيكتور بعد التعرض لإصابة في مباراة عجمان.

تركيز

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، إن الفريقين يمران بمرحلة جيدة، وبني ياس يسعى لمواصلة الفوز على ملعبه رغم صعوبة المهمة، خصوصاً وأن النصر فريق كبير ويمتلك نوعية مميزة من اللاعبين. وأضاف: الفريق مطالب بالتركيز الشديد واللعب بتنظيم عال ومنع النصر من اللعب بأريحية مع ضرورة استغلال أخطاء المنافس، وأوضح أن الجهاز الفني عمل على إخراج اللاعبين من الحالة المعنوية التي مروا بها بعد الخروج من الكأس، ونجح في ذلك من خلال رفع معنويات الفريق وتحقيق انتصارين متتاليين في الدوري على الظفرة وعجمان، وعكس ذلك روح الفريق والشغف للعودة إلى النتائج الإيجابية.

وعن إمكانية إراحة بعض اللاعبين قبل بدء بني ياس لمهمته في دوري أبطال آسيا، أكد إيسايلا، أن تركيز الفريق ينصب على مباراة النصر والفوز بها، وبعدها البدء في التفكير في مباراة الملحق الآسيوية.

فوز

من جهته، يبحث النصر عن تحقيق فوزه الثاني على التوالي حتى لا يكتب سطراً ويترك آخر مرة أخرى، حيث لم ينجح العميد في تحقيق انتصارين متتالين في مسابقة الدوري إلا مرة واحدة منذ بداية الموسم عندما فاز في الجولتين 4 و5 على خورفكان والإمارات.

من جهته، أكد سالم ربيع مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالنظر إلى التحضيرات الجيدة التي ظهر عليها لاعبوه في التدريبات والمعنويات العالية للفريق بعد الفوز برباعية على الإمارات في الجولة الأخيرة. ومن المتوقع أن يعتمد سالم ربيع الأسماء في تشكيلة الفريق التي خاضت المباراة الماضية أمام الإمارات مع استمرار غياب الثنائي مهدي عبيد وسيباستيان تيغالي.

بدوره، أوضح ريان منديز لاعب العميد أن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب بني ياس، معرباً عن سعادته بالعودة للتسجيل بعد غياب فترة طويلة وقال: أنا سعيد جداً بتسجيل هدف في المباراة السابقة، أود تسجيل المزيد من الأهداف، وأسعى دائماً لتحقيق الفوز، هدفي الأساسي هو أن أساعد زملائي لتحقيق الفوز.

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