أبوظبي للدراجات ينظم الطلعة المجتمعية «إكسبو إلى أبوظبي»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية اليوم الطلعة المجتمعية “EXPO TO ERTH”، بمشاركة مجموعة من محبي رياضة الدراجات الهوائية.

بدأت الطلعة المجتمعية من أمام إكسبو 2020 دبي إلى مقر نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي حيث قطع المشاركون خلال الطلعة المجتمعية نحو 135 كيلومتراً، بمتوسط سرعة 35 كيلومتراً في الساعة.

أقيمت الطلعة المجتمعية برعاية نادي ضباط القوات المسلحة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وشركتي هانزجروهي HANSGROHE وشيري دات CherryDate.

استهدفت هذه الفعالية، التي شارك فيها 35 دراجاً، إلى رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بممارسة الرياضة خاصة الدراجات باعتبارها عامل مهم في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتوسيع نطاق ممارسة رياضة الدراجات من خلال تنظم الأنشطة والمسابقات والفعاليات التي تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة رياضة الدراجات الهوائية.

ويعمل نادي أبوظبي للدراجات وفق خطط طموحة، وبرنامج زمني دقيق، لتحقيق الأهداف المطروحة، والسعي إلى التفاعل بإيجابية من كل محبي رياضة الدراجات الهوائية، والوصول إليهم ومساندتهم بكل ما هو متوافر من إمكانات فنية ولوجستية.

ويعد إكسبو 2020 دبي أكبر حدث دولي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ويستضيف أكثر من 190 دولة لمدة 182 يوماً

ويقام المعرض بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021، وأسهم في إطلاق ابتكارات من شأنها أن تكون ركيزة لانطلاقة 50 عاماً أخرى من التقدم الهادف، والمساهمة في ازدهار الدولة المستمر، وتمكين النمو في المنطقة والعالم.

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