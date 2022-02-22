رانجنيك جاهز لصراع مفعم بالمشاعر مع يونايتد ضد أتليتيكو

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قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت إن فريقه سيكون مستعداً "لصراع مفعم بالمشاعر" ضد أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، مشيداً بمدرب المنافس دييجو سيميوني بعدما غرس هذا الشغف بين لاعبيه.



وفي الوقت الذي يصل فيه أتليتيكو إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في آخر تسعة مواسم، يظهر يونايتد في دور الستة عشر لأول مرة منذ موسم 2018/2019.



ويعاني يونايتد للوجود في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، لكنه تصدر مجموعته في دوري الأبطال، وهو شيء يصر رانجنيك على أنه ليس كافياً لضمان التقدم بالمسابقة.



وقال راجنيك في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "القول إن ناديا مثل يونايتد يجب أن يكون موجوداً في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ليس استثنائياً، أستطيع أن أتذكر بعض الأندية الأخرى في أوروبا ينطبق عليها الأمر ذاته".



وأضاف: "يكون المنافس مفعما بالمشاعر باستمرار وهذا تأثير شخصية المدرب، من المرجح أن يكون دييجو سيميوني من بين أفضل المدربين المفعمين بالمشاعر في أوروبا، أسلوب لعب فريقه يتأثر بمثل هذه المشاعر".



وتابع: "نحتاج إلى أن نكون على نفس هذا القدر من الحماس في المباراتين، ستكون مواجهة بدنية ومفعمة بالمشاعر، ويجب أن نكون أقوياء ذهنياً في المباراتين".



وكانت أهداف كريستيانو رونالدو حاسمة في بلوغ دور الستة عشر، حيث سجل المهاجم المخضرم هدفين قرب النهاية أمام أتلانتا داخل الملعب وخارجه، إلى جانب هدف قاتل في شباك فياريال.



ويعتقد برونو فرنانديز لاعب وسط يونايتد أن خبرة رونالدو ورافائيل فاران، الفائزين بدوري الأبطال أكثر من مرة مع ريال مدريد، ستكون إيجابية للفريق رغم وجود تقارير إعلامية تتحدث عن العكس.



وقال فرنانديز عن مواطنه رونالدو: "هو يشم رائحة المرمى، وجود مثل هذه النوعية القادرة على الحسم في أي وقت تكون مفيدة".



وأضاف: "لدينا أيضاً رافائيل الفائز باللقب أربع مرات، هما متعطشان للأداء بشكل مميز".



ولم يسافر إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي مع تشكيلة يونايتد إلى مدريد حيث لا يزال يعاني من إصابة في الفخذ.

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