حقيقة تهديد ريال مدريد لمبابي بسبب إغراءات العملاق الباريسي

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تحدثت بعض التقارير الصحفية عن قيام مسئولي نادي ريال مدريد بتهديد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بعدم ارتدائه لقميص الملكي مستقبلاً، وذلك حال تجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.



وعلقت صحيفة "ماركا الإسبانية" على هذا الأمر، حيث أكدت أن ريال مدريد ليس لديه أي مخاوف من جانب مبابي بشأن رضوخه لإغراءات باريس سان جيرمان، والموافقة على تجديد عقده مع النادي الفرنسي.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي ريال مدريد، واثقة من مبابي وأعربت عن إعجابها من موقف اللاعب بسبب صموده وثباته على قرار عدم التجديد مع العملاق الباريسي.



وأكدت الصحيفة أن إدارة النادي الإسباني تقدر بشكل كبير كافة الضغوط التي يتعرض لها اللاعب من جانب باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن إدارة الميرنجي ليست في حاجة لتهديد مبابي، خاصة أن اللاعب مازال متمسكاً بقرار مغادرة العملاق الباريسي وارتداء قميص الريال.



وكان ريال مدريد تقدم من قبل بعرضاً لباريس سان جيرمان، للحصول على خدمات مبابي مقابل دفع 180 مليون يورو إلا أن النادي الفرنسي رفض العرض وتمسك باستمرار اللاعب.



وارتبط اسم مبابي بانتقاله إلى صفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم الحالي، في ظل رفضه كافة الإغراءات المقدمة له من جانب باريس سان جيرمان للاستمرار بين صفوفه لمدة جديدة.

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