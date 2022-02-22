رسمياً: 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال

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وافقت الجهات الأمنية المصرية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها على إستاد القاهرة الدولي يوم 25 مارس المقبل.

وعقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اجتماعا تنسيقياً لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي مختلف الجهات الأمنية والرقابية المعنية، وشركة تذكرتي، والشركة الإفريقية للأمن، والشركات الراعية بريزنتيشن واستادات، والمدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، وكذلك للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر للإعلان عن موعد طرح التذاكر وأسعارها، وكذلك الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير، وذلك حسب ما أعلنته وزارة الرياضة في نشرتها الإعلامية.

وطالب وزير الرياضة ضرورة تكثيف الحملات الترويجية والإعلامية لحث الجماهير على حضور المباراة ومؤازرة الفراعنة.

وأكد صبحي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقف خلف المنتخب المصري، وتعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير المتطلبات والاحتياجات الخاصة بمباراتي الذهاب والعودة، وخاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيري المكثف في مباراة الذهاب.

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