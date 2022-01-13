الإمارات تشارك في مؤتمر الأمناء العامين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالرياض

المصدر: وام

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يُشارك محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم في مؤتمر الأمناء العامين الذي يُنظمه الاتحاد الآسيوي، وتستضيفه العاصمة السعودية الرياض على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم بهدف الارتقاء بمعايير كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

ويضم الوفد حمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات.

ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يفتتحه داتو ويندسور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عدداً من الجلسات والورش والمحاضرات، التي تسلط الضوء على الخطط طويلة الأمد الخاصة بتوفير ثقافة تعليمية تسهم في إعداد الجيل الجديد من قادة كرة القدم الآسيوية، من خلال تطوير قدرات المشاركين ومهاراتهم، والتسويق واستثمار العلامة التجارية في الاتحادات الوطنية والإقليمية.

كما سيتم التطرق إلى برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسياسات الحوكمة، والتعريف بأكاديمية التميز في الاتحاد القاري التي تم إطلاقها مؤخراً، والتزام الاتحاد الآسيوي المتواصل في برامج المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الاطلاع على برنامج المساعدات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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