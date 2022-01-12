مجلس إدارة النصر يستعرض خطط العمل في المرحلة المقبلة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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عقد مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، أمس اجتماعه الأول برئاسة المهندس مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة، حضر الاجتماع إبراهيم حسين الفردان، نائب رئيس المجلس، و الأعضاء عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب ، عبد الرزاق السيد الهاشمي ، محمد أحمد المري و جمال عبد الله لوتاه، وحضر الإجتماع عبر تقنية الإتصال المرئي السيد منصور رحمة الفلاسي.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجالس إدارات شركات كرة القدم،الألعاب الرياضية والإستثمار.

في بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور، ونقل لهم تحيات رئيس النادي الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم ، وتوجيهاته وتمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم.

بدوره ثمَن مجلس إدارة النادي التكليف الجديد و الثقة الغالية التي أولاهم إياها الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، مؤكدين على أن توجيهاته ورؤيته ستكون هي أساس عمل المجلس من أجل تحقيق الغاية المنشودة ليبقى العميد رائداً في كافة المجالات .

جرى خلال الاجتماع التأكيد على الاستعداد لمرحلة جديدة ، واستعراض سبل تطوير كافة القطاعات في نادي النصر، والإلتزام بالنظام الأساسي للنادي، وتطبيق سياسة حوكمة الإجراءات والإدارة المالية.

كما ناقش المجلس الخطوات اللازمة لتصحيح المسار، والعودة بالعميد إلى مكانته المعهودة على قمة الهرم الرياضي في دولتنا الحبيبة، والتأكيد على العمل الدؤوب وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح، حيث أن الجميع شركاء في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات في جميع قطاعات النادي بما يليق باسم ومكانة نادي النصر، ويُرضي جماهيره الوفية، ويحقق آمالها حيث أن إسعاد جماهير العميد كان ولا يزال على رأس أولويات مجلس إدارة النادي.

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