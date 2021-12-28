زراعة الشعر شغف جديد لنجوم الكرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينفق بعض لاعبي كرة القدم، ما يصل إلى 30 ألف جنيه استرليني، لزراعة الشعر، ومنهم نجوم أمثال واين روني أسطورة مانشستر يونايتد، وديفيد سيلفا أسطورة مانشستر سيتي، وإذا رأيته في موسم 2018-2019، فربما لاحظت النمو المستمر وغير المتوقع لشعره، حتى إنه عاد للتباهي بشعره الكثيف مرة أخرى.

وكشفت صحيفة «صن سبورت»، في تقرير خاص، النقاب عن لاعبي كرة القدم الذين أنفقوا الكثير من الأموال، لاستعادة كثافة شعرهم المفقودة، وفي مقدمتهم واين روني، والذي بدأت علامات الصلع في الظهور عليه مبكراً، وتحديداً من عمر 25 سنة، وقرر أن يفعل شيئاً حيال ذلك، واعترف بالفعل بإجراء عملية زرع شعر، وأنفق عليها 30000 جنيه استرليني، واحتفل بمظهره الجديد في عام 2013، ولا يزال شعره مثيراً للإعجاب حتى الآن، وقد تولى إدارة ديربي.

وقام ستيفن إيرلندا، بإجراء عملية زرع شعر أيضاً، إذ كان ستيفن ذو شعر كثيف عندما قدم إلى مانشستر سيتي، ولكنه بدأ يفقد شعره عام 2006، وفي أيامه الأولى كمحترف، كان من الواضح أنه كان خفيفاً في القمة، ولكن في موسم 2006-2007، ظهر شعره فجأة، وكثرت الشائعات بأنها كانت في الواقع باروكة شعر مستعار، وليست عملية زرع، ولكن في عام 2008، حلق رأسه تماماً، والآن تقاعد بعد فترة قضاها في بولتون، واختار أن يكون أصلع.

أما أندروس تاونسند، ففي عام 2015، وأثناء جلوسه على مقاعد البدلاء في توتنهام، فبدا شعره وكأنه في طريقه إلى الاختفاء، لكنه عاد وظهر فجأة، وكذلك فعل ديميتار برباتوف، إذ كان الصلع واضحاً عليه في سنواته الأخيرة في مانشستر يونايتد، ولكنه بات الآن أكثر كثافة من أي وقت مضى، وخضع أيضاً، المدرب أنطونيو كونتي، لعملية زراعة شعر، ليبدو مع توتنهام بشعر كامل مرة أخرى.

وأجرى آشلي بارنز، زراعة للشعر في سبتمبر 2017، مؤكداً إنه كره رؤية رأسه الأصلع، وفعل ديفيد بلات، الأمر نفسه طوال سنوات طويلة، فيما لا يوجد دليل على أن ديفيد بيكهام، أجرى عملية زراعة شعر، لكن شعره الآن يبدو أكثر كثافة.

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