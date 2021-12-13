سان جيرمان يفوز على موناكو بثنائية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه موناكو 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، فيما توقف رصيد موناكو عند 26 نقطة في المركز الثامن.



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