الكونغو الديموقراطية تخطف بطاقة الدور الحاسم

المصدر: أ ف ب

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خطفت جمهورية الكونغو الديموقراطية بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 من ضيفتها بنين، وذلك بالفوز عليها 2-صفر الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

ودخل المنتخبان إلى الجولة الختامية وبنين في الصدارة بفارق نقطتين عن مضيفتها الحالمة بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1974 (كانت زائير في حينها).

وقد استفادت الكونغو الديموقراطية على أكمل وجه من عامل الأرض لكي تحقق فوزها الثالث في المجموعة التي تضم تنزانيا ومدغشقر (تعادلتا السبت 1-1 وهما كانتا خارج حسابات التأهل)، وتنتزع الصدارة بفارق نقطة عن ضيفتها التي انتهى حلمها بالمشاركة الأولى في كأس العالم.

وتدين الكونغو الديموقراطية، بطلة إفريقيا لعامي 1968 و1974، بحسم بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية الى ديوميرسي مبوكاني (10 من ركلة جزاء) وبن مالانغو اللذين سجلا هدفي اللقاء.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وبلغت خمسة منتخبات هي، بالإضافة الى الكونغو الديموقراطية، المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (العاشرة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة السابعة التي انحصرت فيها المنافسة بين جنوب إفريقيا (13 نقطة) وغانا (10 نقاط) اللتين تلتقيان لاحقاً على أرض الأخيرة، تعادلت زمبابوي وإثيوبيا 1-1 لتحصل الأولى على نقطتها الثاني وضيفتها على النقطة الخامسة.



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