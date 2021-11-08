6 استادات جديدة في الكويت

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

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كشف عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت، عن تدشين استراتيجية الهيئة العامة للرياضة للسنوات الست المقبلة، تستمر حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2028، ومن أهم أهدافها تخصيص يوم رياضي وطني للكويت وإنشاء 6 استادات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة مدينة رياضية أولمبية متكاملة واستضافة 45 بطولة إقليمية وقارية ودولية وعالمية.

وقال المطيري: الاستراتيجية تدعم أفضل الممارسات لاستدامة المنشآت وتحسين التنافسية، وتنمية المواهب الرياضية، فضلاً عن تعزيز وتمكين المرأة بكل المجالات الرياضية والمراحل العمرية.

كما وضعت الاستراتيجية آلية لصناعة أبطال في مختلف الألعاب الرياضية لتحقيق ميداليات متنوعة في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتطبيق الحوكمة، وتنفيذ الإدارة الرقمية القائمة على النتائج.

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