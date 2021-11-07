«أبيض الشباب» يواجه البحرين 10 و13 الجاري ودياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تُغادر مساء غد إلى المنامة، بعثة منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2003، للانتظام في معسكر خارجي حتى 14 الجاري، ويخوض منتخبنا خلاله تجربتين وديتين أمام نظيره البحريني، يومي 10 و13 الجاري.

وتضم قائمة «أبيض الشباب» 24 لاعباً، هم حميد المهري، خالد الشكيلي، خميس المنصوري «بني ياس»، عبد الله أحمد، علي المعمري، محمد أحمد، منصور الخميري «الجزيرة»، مرزوق البدواوي «حتا»، ضاري المازم، نواف جاسم «الشارقة»، أحمد مال الله، خليفة سعد، سيف ياقوت، موسى البلوشي «شباب الأهلي»، صالح الحوسني «الظفرة»، حامد حسين «العين»، سعيد ناصر، نبيل فيروز «الفجيرة»، حسن لنجاوي «النصر»، عوض الكثيري، منصور المنهالي، منصور صالح «الوحدة»، محمد فؤاد، محمد مطر «الوصل».

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