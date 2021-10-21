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إكسبو 2020 دبي اليوم

شاهد تمثال محمد صلاح في متحف "مدام توسو" الشهير

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المصدر:
  • البيان
التاريخ:

كشف الحساب الرسمي لمتحف "مدام توسو" الشهير، بلندن عن تمثال شمعي لـلاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول.

ويعد محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالاً خاصاً به.

الجدير بالذكر أن هذا المتحف قد أعد تماثيل لكل من كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى.

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