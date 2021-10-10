الأمير وليام يدعو محمد صلاح لحضور حفل جائزة "إيرثشوت"

المصدر: وكالات

وجه الأمير وليام، دوق كامبريدج، اليوم الأحد، دعوة إلى نجم المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى جانب عدد من المشاهير لحضور حفل في لندن، ليكون هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن «الأمير وليام دعا صلاح لحضور حفل جائزة «إيرثشوت» التي تعد الأولى من نوعها، يوم 17 أكتوبر الجاري في لندن، وأوضحت أن جائزة «إيرثشوت» هي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم حلولا مبتكرة لإصلاح الكوكب، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تمنح سنويا من 2021 إلى 2030، لـ 5 فائزين كل عام تساعد حلولهم البيئة بشكل كبير.

وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيش، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

وانضم الدولي المصري، محمد صلاح، رسميا إلى قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية المكونة من 30 لاعبا. ونشرت مجلة «فرانس فوتبول» القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، التي شهدت ظهور نجم ليفربول، محمد صلاح.

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