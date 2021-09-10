رونالدو: لهذا السبب عدّت لمانشستر يونايتد

المصدر: البيان

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس الخميس كلاعب في مانشستر يونايتد، وأكد أنه لم يعد للنادي الإنجليزي لقضاء عطلة بل لحصد الألقاب مرة أخرى.

ورحل رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

وقال "الدون" لموقع نادي مانشستر يونايتد: "لم آت إلى مانشستر لقضاء عطلة. أعرف بالفعل ما معنى ارتداء هذا القميص والفوز بالألقاب معه، والآن أنا هنا للفوز مرة أخرى. لهذا السبب أتيت".

وتابع: "أعلم أنني قادر مع زملائي في الفريق. أنا مستعد للبدء. إنها فرصة جيدة لي وللجماهير وللنادي، لأخذ خطوة إلى الأمام. أشياء مهمة ستحدث في الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة".

وكان رونالدو (36 عاما)، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

ومن المنتظر أن يخوض "الدون" مباراته الأولى مع مانشستر بعد عودته إلى صفوف الفريق مجددا، غدا السبت، عندما يواجه "الشياطين الحمر" فريق نيوكاسل في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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