ثمانية لاعبين من العين إلى المنتخبات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

ينضم 8 لاعبين من نادي العين إلى المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وأكدت الفحوصات الطبية أن إصابة سعيد أحمد، لاعب الفريق في مباراة الفريق والإمارات بالدوري أمس، عبارة عن كدمة خفيفة لا تدعو للقلق، ومن المقرر أن ينضم إلى معسكر المنتخب الأول استعداداً لتصفيات المونديال مع زملائه الدوليين بندر الأحبابي، وكايو كانيدو، وأحمد برمان، وكان اللاعب خرج قبل إكمال المباراة والتي انتهت بفوز «الزعيم» بهدفين نظيفين.

فيما أكد أحمد الشامسي مدير فريق العين أن الإسباني، دينس سيلفا، مدرب المنتخب الأولمبي، استدعى اللاعبين خالد البلوشي ومحمد عباس، ومن المقرر أن ينضما مساء السبت المقبل إلى التجمع الداخلي في الفجيرة ضمن الاستعدادات للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022.

من جهة أخرى، من المقرر أن يلتحق كل من التونسي ياسين مرياح، والتوغولى لابا كودجو لاعبي الفريق الأول بالعين إلى منتخبي بلادهما، فترة أيام «فيفا»، حيث يواجه المنتخب التونسي كلاً من غينيا الاستوائية وزامبيا، قيما يواجه منتخب توغو السنغال وناميبيا، في تصفيات المونديال.

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