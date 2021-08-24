اتحاد الإمارات للرجبي يُعلن عن تعاونه مع مستشفى فقيه الجامعي

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي اليوم عن عقد شراكة جديدة مع مستشفى فقيه الجامعي، ليصبح مستشفى فقيه الجامعي بذلك الشريك الرسمي والحصري للخدمات الطبية الإماراتية للرجبي والراعي الرسمي للفرق الوطنية الإماراتية شاهين والمها.

يقع مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون، ويعتبر إحدى مؤسسات تقديم الرعاية الصحية الرائدة كما أنه جزء من مجموعة فقيه للرعاية الصحية، حيث عمل لمدة أربعة عقود لتقديم الرعاية الصحية المتميزة في المجال الطبي في الشرق الأوسط. يتبع المستشفى نهجاً علمياً للاستشفاء وإعادة التأهيل، من خلال التشخيص الحديث وإجراء العمليات السريرية. وتتماشى هذه الشراكة الإستراتيجية مع الطلب المتزايد على الرعاية الطبية الرياضية المتخصصة في المنطقة، وتبرز الجهود الاستثمارية لاتحاد الإمارات للرجبي لتعزيز الرعاية الصحية الرياضية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وستقدم هذه الشراكة الدعم الطبي اللازم للاعبي فريق الرجبي الوطني الإماراتي، كما ستقدم التشخيص الطبي الرياضي والعلاج اللازم للفرق على مستوى عالمي. وسيشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية خلال فعاليات اتحاد الإمارات للرجبي، مما يضمن حصول اللاعبين على أفضل رعاية ممكنة في المنطقة.

يقدم مستشفى فقيه الجامعي الرعاية الطبية على مستوى عالمي من قبل أمهر الخبراء والمتخصصين في المنطقة. كما بُنيت مرافق المستشفى وفقاً لفلسفة "المريض أولاً"، والتي وُضعت لخلق بيئة علاجية مثالية للمرضى من خلال التعرض لضوء الشمس وتوفير المساحات الخضراء، بالإضافة إلى اتباع نهجاً قائم على الأدلة وذلك لتوفير أفضل عناية لكل مريض.

وقد صرح محمد سلطان الزعابي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي قائلاً: "نحن نعمل في اتحاد الإمارات للرجبي ونبذل جهوداً مكثفة لتعزيز العلاقات التي لها عائد إيجابي على الاستثمار وعلى أدائنا في شتى الأصعدة. ويسرنا أن نعلن عن شراكتنا مع إحدى المستشفيات الرائدة في الشرق الأوسط، ألا وهو مستشفى فقيه الجامعي والمعروف بتقديم العلاج والرعاية الطبية الرياضية على مستوى عالمي. والذي من شانه طمأنة لاعبينا أبناء وبنات منتخباتنا الوطنية بتلقيهم أفضل أساليب الفحص والعلاج على أرقى مستوى".

وصرح د. فاتح محمد جول، المدير التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي بأن "مستشفى فقيه الجامعي يفتخر بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرجبي لتلبية احتياجاتهم الطبية الرياضية. يأتي هذا التعاون بالتزامن مع جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات الطبية بالمنطقة. حيث أن تقديم الطب الرياضي هو أحد الجوانب الأساسية بقيمنا المهنية، وأحد ركائز التزامنا بتوفير رعاية صحية فائقة على مستوى العالم أجمع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرعاية الصحية المتميزة بالخبرة التي يقدمها جراحو العظام وخبراء الطب الرياضي لدينا واستخدام أحدث التقنيات والسبل في الرعاية الصحية، هي من الطرق الأكثر تقدماً وتفوقاً لعودة الرياضيين إلى الملاعب مرة أخرى وتحسين أدائهم الحركي."

أُقيمت مراسم التوقيع بين اتحاد الإمارات للرجبي ومستشفى فقيه الجامعي بقاعة د. سليمان فقيه، بمستشفى فقيه الجامعي مع مشاركة لاعبو ولاعبات فرق الرجبي.

من خلال التعاون مع الاتحادات الرياضية الأساسية بالإمارات العربية المتحدة، يهدف مستشفى فقيه الجامعي أن يكون رائد المجال الطبي في التعامل مع الإصابات الرياضية بالمنطقة. إذ تمتلك هذه المنشأة فريقاً من الاستشارين، وأخصائي العلاج الطبيعي، وفنيي تجبير العظام، والممرضين المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى، لتقديم حلول جراحية وغير جراحية علمية وذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك لمعالجة إصابات المفاصل والعظام خاصة المتعلقة بالمجال الرياضي، وللمساهمة في عودة الرياضيين إلى مسارهم الرياضي من خلال تقديم أفضل رعاية لهم.

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