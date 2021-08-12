كولينز تحبط عودة هاليب في دورة مونتريال

المصدر: أ ف ب

أحبطت الامريكية دانييل كولينز عودة الرومانية سيمونا هاليب بعد غياب الاخيرة ثلاثة اشهر عن الملاعب بداعي الاصابة، بفوزها عليها 2-6 و6-4 و6-4 في مباراة ماراتونية دامت حوالي 3 ساعات في الدور الثاني من دورة مونتريال الكندية في كرة المضرب.

ورفعت كولينز سلسلة انتصاراتها في الآونة الاخيرة الى 12 فوزا تواليا توجت خلالها بطلة في دورتي باليرمو الايطالية وسان جوزيه الاميركية.

في المقابل، كانت هاليب الفائزة باللقب في مونتريال مرتين عامي 2016 و2018، تخوض أول دورة لها منذ تعافيها من إصابة في كتفها أبعدتها ثلاثة اشهر عن الملاعب وعن بطولتي رولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الانكليزية، وذلك منذ مشاركتها في دورة روما في منتصف مايو الماضي.

وعلى الرغم من خسارتها، أعربت هاليب عن سعادتها بالعودة الى المنافسات بقولها "كانت مباراة رائعة لا سيما بعد إنقطاع دام أشهرا عدة. لعبت بطريقة جيدة وانا سعيدة من جميع الجوانب، والحقيقة لم أكن أتوقع الظهور بهذا المستوى".

واضافت "مستواي يتطور وانا متفائلة. بعد انقطاع 3 اشهر كان من الصعب العودة على اعلى مستوى لا سيما في مواجهة لاعبة في قمة مستواها".

وتخطت التونسية انس جابر خسارتها للمجموعة الاولى امام الروسية داريا كاساتكينا لتخرج فائزة 2-6 و6-3 و6-4.

في المقابل، سدّدت البيلاروسية آرينا سابالينكا 18 إرسالاً نظيفاً لتتخطى منافستها الاميركية سلون ستيفنس 7-6 (7-4) و4-6 و6-4 في ساعيتن ونصف.

وتملك سابالينكا الفائزة بدورتين منذ مطلع العام الحالي، 36 انتصارا هذا الموسم مقابل 12 هزيمة.

وسقطت الروسية ايلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة وبطلة هذه الدورة عام 2017 امام البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و3-6 و2-6 لتسجّل الاخيرة اول انتصاراتها على منافستها مقابل 5 هزائم.

وكانت كونتا غابت عن بطولة ويمبلدون ودورة الالعاب الاولمبية في طوكيو لاصابتها بفيروس كورونا.

وفي أبرز المباريات الأخرى، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة على الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و6-3 و6-1، في حين تغلبت الامريكية الشابة كوكو فوغ على اناستازيا بوتابوفا 5-صفر ثم بانسحاب الاخيرة بداعي الاصابة.



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