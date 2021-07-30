نيتفلكس تعرض فيلماً وثائقياً عن أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعتزم شركة نتفلكس عرض فيلماً وثائقياً عن أسطورة سباقات سيارات الفورمولا 1، وبطل العالم 7 مرات، الألماني مايكل شوماخر، وذلك بمناسبة مرور 30 عاماً على أول مشاركة له في بطولة العالم للفورمولا1 عام1991.

وذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للفورمولا1 أن الفيلم الذي كان مقرراً عرضه منذ عامين، ولكن تم تأجيله بسبب بعض الصعوبات، وجائحة كورونا، سيروي قصة حياة بطل العالم السابق، ويتناول جوانب متعددة من شخصيته داخل وخارج حلبات السباق، وسيعرض في منتصف سبتمبر المقبل.

وأوضح التقرير أن الفيلم الوثائقي سيحتوي على مقابلات مع أبرز منافسيه مثل الفنلندي ميكا هاكينن ودايفيد كولتارد ودايمون هيل، وسائقين حاليين مثل مواطنه سيباستيان فيتل، إضافة إلى مديري فريقه السابق جان تود وفلافيو برياتوري ومالك حقوق الفورمولا 1 السابق، بيرني إيكلستون، ويتضمن كذلك صور ومقاطع فيديو عن حياة الأسطورة الألمانية لم تنشر من قبل.

وقالت سابين كيم المسؤولة الصحفية لشوماخر:" مايكل شوماخر أعاد تعريف الصورة الاحترافية لسائق السباق ووضع معايير جديدة، ولم يدخل جهداً طوال سنزا، ويحظى بإعجاب في جميع أنحاء العالم لصفاته القيادية، والفيلم يحكي عن حياته المهنية والخاصة، إنه هدية من عائلته".

فيما كشفت منتجة ومخرجة الفيلم فينيسا نيكير أن زوجة شوماخر كورينا كانت أكبر داعم لصناع الفيلم وأرادت إنتاج عمل حقيقي لإظهار شخصية مايكل شوماخر الحقيقية بكل مراحله حياته.

وتعرض أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر لحادث أليم عام 2013 أثناء قيامه بالتزلج مما تسبب في دخوله غيبوبة استمرت شهوراً طويلة ولا يزال في طور التعافي حتى الآن.

وشارك شوماخر في أول سباق له في بطولة العالم للفورمولا 1 عام 1991، وحصد بطولة العالم 7 مرات في رقم قياسي وتمكن من تحقيق 91 فوزاً جعلت منه السائق الأكثر نجاحاً في البطولة قبل أن يعادل أرقامه البريطاني لويس هاميلتون.

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