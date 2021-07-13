أتلتيكو مدريد يضمّ الأرجنتيني دي بول

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي أتلتيكو مدريد؛ بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الاثنين تعاقده مع لاعب وسط أودينيزي الإيطالي الدولي الأرجنتيني روديريغو دي بول لمدة خمسة أعوام مباشرة عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا الأحد على حساب البرازيل.

ويعود دي بول البالغ من العمر 27 عاماً إلى الدوري الإسباني بعد فترة أمضاها مع فالنسيا بين العامين 2014 و2016.

ولم يكشف القطب الثاني للعاصمة مدريد عن قيمة الصفقة، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها بـ35 مليون يورو.

وتألق دي بول بشكل لافت في المباراة النهائية لكوبا أمريكا السبت ضد البرازيل بتمريرة حاسمة سجل منها نجم باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا هدف الفوز.

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