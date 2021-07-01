شاهد.. راكيتيتش يشارك الشيف بوراك في تحضير "سيخ كباب"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شارك الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة السابق وإشبيلية الحالي، الشيف التركي بوراك في تحضير «سيخ كباب» في مطعمه الشهير بدبي.

وظهر راكيتتش في مقطع فيديو نشره على حسابه في "انستغرام" وهو يقوم بوضع قطع الكباب والبصل في أسياخ من الحديد، ثم علق على مقطع الفيديو، قائلا: "ثنائي شيف جديد، لقد استمتعت معك بوراك، شكرا لك على هذه التجربة".

وانضم اللاعب الكرواتي إلى قائمة طويلة من نجوم الرياضة العالمية الذين اختاروا دبي لقضاء إجازتهم الصيفية طلبا للراحة والاستجمام.

وغاب راكيتيتش عن منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو2020" بسبب قراره الشخصي بالاعتزال الدولي منذ عدة أشهر.

يذكر أن العديد من المشاهير ونجوم الرياضة قاموا بزيارة مطعم بوراك في دبي مثل البرازيلي رونالدينيو، نجم منتخب السامبا سابقا ومواطنه مارسيلو، لاعب ريال مدريد وقبلهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والممثل ويل سميث وغيرهم.

ويشتهر الشيف بوراك بطريقته المميزة في الاستعراض أثناء إعداد الطعام، إذ يستعين بطرق غريبة وفريدة من نوعها لتحضير أصناف الطعام المختلفة.

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