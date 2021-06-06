وفاة لاعب كرة القدم جوزيبي بيرينو خلال مباراة تكريمية لشقيقه الراحل

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي لاعب كرة القدم الإيطالي، جوزيبي بيرينو، عن عمر يناهز 29 عاما، خلال مباراة تذكارية أُقيمت تكريما لشقيقيه الراحل، هذا الأسبوع.

وكان بيرينو قد أُصيب بنوبة قلبية خلال مشاركته بالمباراة في منطقة قريبة من مدينة نابولي، فارق الحياة بسببها.

وكان شقيق بيرينو، روكو، قد توفي نتيجة تعرضه لحادث سير على دراجة، في 2018، وفق "قناة الحرة".

وكان جوزيبي قد لعب في خط الوسط ضمن صفوف نادي بارما، قبل انتقاله إلى بيلاريا إيجيا مارينا.

ونشر نادي بارما في تغريدة على تويتر تعزية وجهها لعائلة بيرينو بعد خسارة ابنها الثاني.

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