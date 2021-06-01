رسميًا.. صلاح ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي 2020/2021.

وترشح هداف وجناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، بعد تألقه مع الريدز في البطولة والمنافسة حتى الجولة الأخيرة على لقب الهداف.

وسجل مهاجم ليفربول 22 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة في 37 مباراة بالدوري الممتاز لمساعدة فريقه في انتزاع المركز الثالث في اليوم الأخير.

هذا الأداء أكسب صلاح مكانًا في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين للجائزة السنوية، والتي فاز بها المصري خلال سنته الأولى مع الريدز في موسم 2017/18، وفق موقع " نادي ليفربول العربي".

ينافس صلاح على الجائزة كيفين دي بروي ، وروبن دياز، وبرونو فرنانديز، وجاك غريليش ، وهاري كين، وماسون ماونت وتوماس سوسيك للحصول على جائزة هذا الموسم.

ادعم صلاح بالتصويت هنا قبل الموعد النهائي وهو 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 3 يونيو.

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