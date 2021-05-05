أرقام تاريخية في موقعة "الاتحاد"

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مجموعة من الأرقام المميزة للغاية من مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يلي أهمها.

- رياض محرز هو ثاني لاعب في أحد الأندية الإنجليزية يسجل هدفًا في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد السنغالي ساديو ماني في موسم 2017-2018 مع ليفربول، كما أن محرز أول لاعب عربي في التاريخ يسجل في مباراتي نصف نهائي «تشامبيونزليج».

- بتمريرته الحاسمة في هدف مانشستر سيتي الثاني، أصبح فيل فودين سادس لاعب في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في كل المسابقات خلال الموسم الحالي، حيث وصل إلى تسجيل 14 هدفًا وصناعة 10 أهداف، وهو اللاعب الوحيد في مانشستر سيتي الذي يحقق ذلك.

- بعد تلقي أنخيل دي ماريا بطاقة حمراء، أصبح باريس سان جيرمان ثالث فريق يتلقى بطاقة حمراء في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ديبورتيفو لا كورونيا ضد بورتو في موسم 2003-2004، وليون ضد بايرن ميونخ في موسم 2009-2010.

- أصبح مانشستر سيتي تاسع فريق إنجليزي يصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، لتتفوق إنجلترا بفارق ثلاثة أندية عن أي بلد آخر، حيث تتقاسم ألمانيا وإيطاليا المركز الثاني بواقع 6 أندية.

- حقق مانشستر سيتي الفوز السابع على التوالي في دوري أبطال أوروبا، ليصبح بذلك الفريق الإنجليزي صاحب أطول سلسلة من الفوز المتتالي في البطولة.

- بالإضافة إلى سلسلة الفوز المتتالي، فإن مانشستر سيتي هو أول فريق إنجليزي يفوز في 11 مباراة في نسخة واحدة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

- الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان تلقى الهزيمة رقم 12 في مسيرته ضد بيب غوارديولا، ليصبح الإسباني أكثر مدرب يحقق الفوز على الأرجنتيني، وهو أكبر رقم يحققه بيب في مواجهاته أمام أي مدرب، بالتساوي مع مانويل بيلغريني وشون دايتش.

- البرازيلي فرناندينيو قائد مانشستر سيتي، 36 عامًا، هو أكبر لاعب يفوز بمباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم عيد ميلاده، إلى جانب أولف كريشتن لاعب باير ليفركوزن الألماني في ديسمبر 2001.

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