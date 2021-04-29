مهدي علي: لقاء الهلال ليس هامشياً لشباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، على أن لقاء الهلال السعودي غداً، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، ليس هامشياً لفريقه، رغم وداع الفريق لدوري أبطال آسيا 2021

وقال: "المباراة ليست هامشية بالنسبة لنا، ونحن نمثل نادي شباب الأهلي العريق، كما نمثل الإمارات، ولذلك لا بد من الظهور الطيب، واللاعبون الأكثر جاهزية سيتم الدفع بهم في التشكيلة الأساسية، حتى يقدم الفريق مستوى طيب ويظهر بصورة جيدة".

وأضاف: "المباراة هي الأخيرة لنا في هذه البطولة، وسنحاول أن نجتهد في اختيار التشكيلة، حتى يظهر الفريق بشكل مرض ويقدم أداءً جيداً، خاصة مع ظهور بعض الغيابات والإصابات في أوساط اللاعبين، وسنحدد خلال اليوم التشكيلة التي ستشارك، وأتمنى أن نقدم مستوى جيد في اللقاء".

وأوضح: "قائمة الغيابات، تشمل حارب عبد الله، بسبب الايقاف، وحمدان الكمالي وسالمين خميس، للإصابة، كما يعاني بعض اللاعبين من الإرهاق وضغط المباريات، وبسبب سوء وضع الفريق، كنا نلعب كل مبارياتنا المحلية والقارية، كأنها نهائيات، ووضع الفريق تحسن بعدها في الدوري، وحصلنا على بطولتين".

وأكمل: "بالنسبة لنا الوضع لم يكن مناسباً للمشاركة في البطولة الآسيوية، بسبب الاصابات والغيابات وضغط المباريات، وخلال البطولة لازمنا سوء الطالع في بعض المباريات، وخسرنا مباراتين في الدقائق الأخيرة، لكن بشكل عام راضين عن الأداء، ومباراة الغد ستشهد تغييرات في التشكيلة".

وبدوره، قال أحمد العطاس مهاجم شباب الأهلي: "تنتظرنا مباراة قوية وصعبة أمام الهلال، وهي الأخيرة لنا في هذه البطولة، ونتطلع لتقديم مستوى جيد، وأن نظهر بصورة قوية ومشرفة، ولم يحالفنا الحظ في كثير من المباريات، وخسرنا نقاط لم نكن نتمنى خسارتها، وأعتقد أن سوء الطالع لازمنا".

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