174 شوطاً في ختامي الوثبة لهجن أبناء القبائل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق اليوم السبت المهرجان الختامي للهجن العربية الأصيلة لأبناء القبائل، في ميدان الهجن بالوثبة في العاصمة أبوظبي، وتتواصل فعالياته على مدار 11 يوماً إذ يختتم في الرابع من 4 مايو المقبل.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن التحضيرات النهائية للمهرجان بختام عملية تسجيل المطايا المشاركة عبر برنامج المركاض الذكي.

ويشهد المهرجان 174 شوطاً في أيامه الـ11، وتقام جميع الأشواط في فترة واحدة مسائية، منها 159 شوطاً لفئات الهجن المتعارف عليها، و15 شوطاً ضمن السباق التراثي الذي استحدثته اللجنة المنظمة في الموسم الحالي لسباقات الهجن للحفاظ على الهوية التراثية، كما خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 18 رمزاً على مدار أيام المهرجان للفائزين بالأشواط الرئيسة في منافسات هجن القبائل.

وتنطلق المنافسات مساء اليوم بسن الحقايق التي تقام عبر 50 شوطاً على مدار اليومين الأول والثاني، إذ يقام في اليوم الأول 30 شوطاً، يحصل فيها الفائزون على جوائز مالية قيمة تبدأ من 100 ألف درهم، بينما يقام في اليوم الثاني للحقايق 20 شوطاً، تتنافس فيها المطايا في أول شوطين على رمزين، كأس وبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 500 ألف و400 ألف درهم على الترتيب.

ويشهد اليومان الثالث والرابع إقامة المنافسات لسن اللقايا من خلال 40 شوطاً، إذ يقام في اليوم الثالث 25 شوطاً، و15 شوطاً في اليوم الرابع، وخصصت اللجنة 4 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات في الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز.

وتنتقل المنافسات في اليومين الخامس والسادس لسن الإيذاع لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي عبر 25 شوطاً، منها 4 رموز في اليوم السادس الذي تقام فيه 10 أشواط.

ويقام السباق التراثي في اليوم السابع للمهرجان عبر 15 شوطاً، وخصصت اللجنة الأشواط من الأول وحتى العاشر للفئة العمرية من 10 إلى 15 سنة، والأشواط من الـ11 وحتى الـ15 للفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة، إذ يحصل الفائز بلقب الشوط في منافسات السباق التراثي على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم.

ويشهد اليومان الثامن والتاسع في 1 و2 مايو المقبل منافسات الثنايا لأبناء القبائل، والتي تقام على مدار 22 شوطاً، منها 14 شوطاً في اليوم الثامن، و8 أشواط في اليوم التاسع، تتنافس فيها المطايا على 4 رموز للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات.

ويشهد اليوم العاشر من المهرجان تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول عبر 14 شوطاً.

ويختتم المهرجان يوم 4 مايو المقبل بـ8 أشواط للحول والزمول تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، وخصصت اللجنة الشوط الأول للحول المفتوح وجائزته سيف، إلى جانب 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، وجائزته بندقية و2 مليون درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما تتنافس المطايا على بندقية الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات وجائزته المالية البالغة نصف مليون درهم.

دعم

وثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسباقات الهجن والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية كافة في الدولة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

‫كما ثمن معاليه الاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الدعم يبرز أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي، وجزءاً من خصوصية مجتمع الإمارات ومكونات هويته الوطنية وثقافته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة. ‬

‫ووجه معاليه بمناسبة إقامة مهرجان الوثبة لأبناء القبائل، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل لسباقات الهجن بصفة عامة ومهرجان الوثبة بصفة خاصة، وتوجيهات سموه بتوفير كل الإمكانات لنجاح المهرجان، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية. ‬

‫وقال معاليه إن مهرجان الوثبة لأبناء القبائل يأتي ليمثل دعماً جديداً للسباقات التي باتت تستقطب شريحة كبيرة من أبناء الدولة لينعكس هذا الدعم على عدد الملاك الذي يتزايد موسماً بعد آخر.‬

‫ورحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث متمنياً للجميع التوفيق والنجاح مؤكداً أن سباقات الهجن تسعى لمواصلة أهدافها النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الدول المشاركة، والتأكيد أن الناموس الحقيقي هو هذا الحضور المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن التي تعزز من التآخي والتقارب بين المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز