الكشف عن حكم "كلاسيكو الأرض"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة الليغا الإسبانية ومسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الخميس رسمياً عن اسم الحكم، الذي سيدير مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة يوم غد السبت، والتي قد تكون حاسمة بشكل كبير في تحديد هوية بطل الدوري الإسباني في الموسم الجاري.

وكان الجميع يترقب اسم الحكم الذي سيدير المباراة، خاصة في ظل الجدل الشديد الدائر حول التحكيم في الأيام الماضية بعد الأخطاء التي وقع فيها الحكم خايمي، الذي أدار المباراة بين برشلونة وبلد الوليد، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف للاشيء في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويحتل ريال مدريد حالياً، الذي ستكون المباراة على أرضه في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المقدمة وله 66 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين على ملعب كامب نو، قد انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وتم الإعلام رسمياً صباح أمس عن أن الحكم المخضرم ماتيو لاهوز، سيكون حكماً للمباراة بين ريال مدريد وبرشلونة، فيما سيكون الحكم ريوجان سوتو جرادو، هو حكم تقنية الفيديو في موقعة الكلاسيكو.

ولم يكن ماتيو لاهوز الاسم المرشح في المقام الأول، لإدارة مباراة الكلاسيكو خلال الأيام القليلة الماضية، بل كان الخيار بين كل من مونوييرا مونتيرو ودي بورجوس، ليكون أحدهما حكما للساحة والآخر لتقنية الفيديو.

وسادت حالة من التفاؤل ريال مدريد مع تعيين ماتيو لاهوز حكماً لمباراة الكلاسيكو، خاصة وأن الفريق المدريدي سبق له أن فاز في 3 مباريات مع برشلونة، أدارها لاهوز، فيما خسر مباراة واحدة وتعادل مرة واحدة أيضاً، وذلك خلال 5 مباريات كلاسيكو أدارها ماتيو لاهوز، بحسب (آس)..

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