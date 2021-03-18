شاهد.. هدف خرافي عن طريق الصدفة

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت ملاعب إيطاليا هذا الأسبوع تسجيل واحد من أجمل الأهداف التي يمكن إحرازها في لعبة كرة القدم، بطله أحد المدافعين الذي سجله بطريقة خيالية مدهشة ولا تصدق.

وجاء الهدف خلال إحدى المباريات في الدوري الإيطالي، الدرجة الثانية، لكرة القدم، وجمعت بين فريقي فيرتوس إينتيلا وضيفه كريمونيزي، وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة.

وسجل الهدف مدافع فريق كريمونيزي، ميكيلي كاستاينيتي، في الدقيقة 60 من عمر المباراة، ومن مسافة نحو 65 متراً، بطريقة التسديد المباشر «على الطائر»، حيث لعب دانييلي بورا حارس مرمى فريق فيرتوس إينتيلا، كرة طويلة، تجاوزت خط منتصف الملعب وسقطت على الأرض وارتفعت ثانية في الهواء ليقابلها ميكيلي كاستاينيتي، بتسديدة مباشرة من أكثر من 65 متراً، وتطير الكرة في الهواء قوية حتى تسقط من خلف الحارس بورا في مرماه، وسط دهشة كل من في الملعب.

ويبلغ ميكيلي كاستاينيتي، من العمر 31 عاما، ويلعب مع فريق كريمونيزي منذ العام 2018، ولم يلعب قط في دوري الدرجة الأولى، ولكنه سبق له اللعب بقميص فريق إمبولي في دوري الدرجة الثانية، عقب هبوط الأخير من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، وفق صحيفة (آس).

ويحتل فريق كريمونيزي حالياً المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل فيرتوس إينتيلا قاع جدول البطولة برصيد 21 نقطة.

من جهته، كان ميكيلي كاستاينيتي، حديث وسائل الإعلام الإيطالية عقب الهدف، حيث أجرت الكثير من وسائل الإعلام لقاءات معه، وتم الاحتفاء بهدفه في البرامج الرياضية المختلفة، وعقب المباراة اعترف ميكيلي كاستاينيتي، أنه لم يكن يقصد تسجيل هدف من تسديدته.

وقال كاستاينيتي: عندما لعب دانييلي بورا، حارس مرمى فريق فيرتوس إينتيلا، الكرة، رأيت مهاجمي فريقنا في منطقة جزاء الخصم، وأردت إرسال الكرة لهم، مرة ثانية بسرعة، وبالطبع لم أفكر في تسجيل هدف لحظة تسديدي للكرة.

وأضاف كاستاينيتي: في نهاية المباراة جاء دانييلي بورا، حارس مرمى فريق فيروتوس إينتيلا، ليسألني عما إذا كنت قد قصدت تسجيل الهدف بهذه الطريقة، فشرحت له الأمر وقلت له بالطبع لا، لم أقصد.

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