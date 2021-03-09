وفاة لاعب مصري ابتلع لسانه خلال مباراة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي لاعب كرة القدم المصري عبد الرحمن عاطف، خلال مباراة فريقه أمس الاثنين أمام فريق الرواد ضمن دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في مصر.

وتعرض عبد الرحمن عاطف، لاعب مركز شباب القنايات، لحالة «بلع لسان» في أحد مباريات القسم الثالث لبطولة الدوري المصري، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء، لكن فور الوصول أبلغهم الطبيب المعالج بوفاة اللاعب.

وأكد أحد المقربين من اللاعب، أن عبدالرحمن عاطف الشهير بعبده عاطف قد توفاه الله، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام نادي الرواد بمركز شباب العاشر، وفق «الوطن سبورت».

وأشار إلى أنه انتقل لصفوف نادي مركز شباب القنايات بداية الموسم الجاري، موضحًا أنه كان لاعبا في الموسم الماضي ضمن صفوف نادي الشرقية، لكنه رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.

وفي سياق آخر، شارك محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تدريبات الجيم بالنادي، التزاما بالقرار الذي صدر من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بإيقافه عن المشاركة فى المباريات لمدة شهر كامل مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه .

ومن المقرر أن يتدرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الشهر الحالي، منفردا منتظرا القرار النهائي، الخاص بمشاركته مع الفريق خلال الفترة المقبلة محليا أو قاريا فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعثر النادي الأهلي فى الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة هدفين فى شباك كل فريق ليواصل الفريق نتائجه السلبية قاريا.

ويستعد النادي الأهلي فى الوقت الحالي، لملاقاة نادي الإسماعيلي ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز ،والتي من المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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