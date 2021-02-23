رازوفيتش: لا أتوقع مباراة مفتوحة للوحدة أمام الوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة إنه لا يتوقع مباراة مفتوحة في مواجهة الوصل، مساء بعد غدٍ، الخميس، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري الخليج العربي.

وأضاف إنه يعلم طريقة لعب الوصل جيداً والذي يلعب بصورة متحفظة للغاية خصوصاً في خط الوسط، لذا أعتقد أن المباراة ستكون مغلقة ولا تشهد الكثير من الأهداف.

وأكد رازوفيتش ثقته في لاعبيه وقدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اعتبرها واحدة من أهم مباريات الوحدة في الدوري وتأتي في لحظة مفصلية، موضحاً: «إذا نجحنا في تحقيق الفوز فسيعني تحسين وضعنا في جدول الترتيب وهو ما نسعى لتحقيقه».

وأشار إلى أن الوصل فريق قوي ويملك توليفة رائعة من اللاعبين في جميع الخطوط ومدرب جديد حسّن من أداء الوصل بشكل كبير، إلا أن الوحدة يدخل المباراة بثقة كبيرة خصوصاً مع اكتمال الصفوف بعودة المهاجم السوري عمر خريبين.

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