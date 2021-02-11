أتالانتا يجرد نابولي من لقبه ويلحق بيوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب



لحق اتالانتا برغامو بيوفنتوس الوصيف الى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بتجريده نابولي من اللقب عندما تغلب عليه 3-1 أمس الأربعاء في إياب نصف النهائي.

وسجل الكولومبي دوفان ساباتا (ق10) وماتيو بيسينا (ق16 و78) أهداف أتالانتا، والمكسيكي هيرفينغ لوسانو (ق53) هدف نابولي.

وكان الفريقان تعادلا سلباً ذهاباً على ملعب "دييغو مارادونا" الأربعاء قبل الماضي.

وكان يوفنتوس بلغ المباراة النهائية المقررة في 19 مايو المقبل على الملعب الأولمبي في روما، بتعادله السلبي أمام ضيفه إنتر ميلان بعدما كان تغلب عليه 2-1 ذهابا في ميلانو الثلاثاء الماضي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 1963 عندما توج باللقب الوحيد في تاريخه في مختلف المسابقات، و1987 و1996 و2019 عندما خسر أمام نابولي وفيورنتينا ولاتسيو على التوالي.

وجعل أتالانتا من مسابقة الكأس المحلية هدفا له هذا الموسم لتتويج حقبته الرائعة مع مدربه جان بييرو غاسبيريني الذي يشرف على إدارته الفنية منذ عام 2016.

وكان أتالانتا قريبا من الظفر بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عندما بلغ المباراة النهائية العام قبل الماضي وخسر أمام لاتسيو.

وقاد غاسبيريني اتالانتا الى إنجاز تاريخي الموسم الماضي عندما بلغ الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة لها في البطولة القارية العريقة، قبل أن يخرج على يد باريس سان جرمان الفرنسي (1-2) علما بانه كان متقدما 1-صفر منذ الدقيقة 26 بهدف للكرواتي ماريو باتشاليتش حتى الدقيقة الأخيرة عندما أدرك الفريق الباريسي التعادل بواسطة البرازيلي ماركينيوس، قبل ان يسجل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ هدف الفوز (ق90+3).

وكان نابولي توج باللقب في الموسم الماضي على حساب يوفنتوس بركلات الترجيح رافعا رصيده من الالقاب في المسابقة الى ستة.

وفشل نابولي في بلوغ النهائي الحادي عشر في تاريخه.

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها عام 2018 على حساب غريمه التقليدي ميلان برباعية نظيفة، علما بأنه خسر النهائي ست مرات.

ونجح ساباتا في افتتاح التسجيل في الدقيقة العاشرة اثر تلقيه كرة من الهولندي مارتن دي رون سددها قوية بيمناه من خارج المنطقة.

وأضاف بيسينا الهدف الثاني مستغلا تمريرة من ساباتا داخل المنطقة تابعها بيسراه فارتطمت بالقائم الايمن للحارس الكولومبي دافيد اوسبينا وعانقت الشباك (ق16).

وقلص لوسانو الفارق مطلع الشوط الثاني عندما استغل تسديدة للفرنسي تيمويه باكايوكو داخل المنطقة فسددها في الوهلة الاولى بيمناه ارتدت من الحارس بيارلويجي غوليني وتهيأت أمامه مجددا فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (ق53).

ووجه بيسينا الضربة القاضية لنابولي بتسجيله الهدف الثالث بعد تلقيه كرة على كبق من ذهب من ساباتا عند مشارف المنطقة فتوغل داخلها متلاعبا بمدافعين قبل ان يتابعها بيسراه على يسار أوسبينا (ق78).

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