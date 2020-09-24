الشارقة يودع دوري أبطال آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

ودع الشارقة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام بيرسيبوليس الايراني صفر-4 ضمن الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، ولم يقدم الشارقة المستوى المتوقع قياساً بما قدمه في الجولتين الرابعة والخامسة، وواجه الشارقة صعوبة كبيرة من بداية المباراة بعد أن استقبل مرماه هدف مبكر "ق 2" سجله شجاع خليل برأسية في مقص المرمى وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 22 لتهديد مرمى منافسه بتسديدة من ايغور كورنادو علت المرمى وأنقذ بعدها الحارس الايراني فرصة لمهاجم الشارقة ويلتون في وضع انفراد، وفي المقابل أنقذ حارس الشارقة عادل الحوسني فرصتين على التوالي "ق 34 و35"، وفي الوقت الذي اجتهد فيه الشارقة لتعديل النتيجة، عزز بيرسيبوليس تقدمه بهدف ثانٍ "ق 42" عبر عيسى الكاسر، وأتبعه وحيد أميري بهدف ثالث "ق 44" لينتهي الشوط الأول بنتيجة ثقيلة ومفاجئة.

ولم يتحسن مستوى الشارقة في الشوط الثاني ولاحت له أول فرصة "ق 63" من ويلتون أنقذها الحارس وتسديدة ثانية من كورنادو فوق المرمى، ورغم التبديلات التي أجراها المدرب عبد العزيز العنبري لم يتغير شيء، وفي الثواني الأخيرة للمباراة نجح بيرسيبوليس في اضافة الهدف الرابع عبر مهدي عبدي لتنتهي المباراة بخسارة الشارقة صفر-4 ويتألق الفريق الايراني برصيد 10 نقاط وبقي الشارقة في 7 نقاط.

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