6 نقاط تضع شباب الأهلي في الدور الثاني لـ"الأبطال"

المصدر: تقرير – عماد الدين إبراهيم

أقترب فريق شباب الأهلي بنسبة كبيرة من الترقي إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا، بعد الانتفاضة الأخيرة التي فاز فيها في الجولتين الثالثة والرابعة على فريق شاهر الإيراني بنتيجة ( 1-صفر) رايح جاي في انجاز قربه من تخطي مرحلة المجموعات وفق حسابات واضحة لا ثاني لها وهي الحصول على 6 نقاط والوصول إلى النقطة 12 دون الالتفات إلى نتائج الفرق الأخرى في مجموعته وفق الحسابات التالية:

• شباب الأهلي في رصيده 6 نقاط من 4 جولات في المركز الثالث

• فاز في مباراتين وخسر في مباراتين

• يحتاج إلى 6 نقاط من مباراتين دون انتظار نتائج الاخرين

• عليه الفوز على باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة

• ثم الفوز على الهلال في الجولة 6

• الهلال السعودي في الصدارة برصيد 10 نقاط من 4 جولات

• باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 4 جولات

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0.

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