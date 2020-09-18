6 نقاط تضع شباب الأهلي في الدور الثاني لـ"الأبطال"

المصدر:
  • تقرير – عماد الدين إبراهيم
التاريخ:

أقترب فريق شباب الأهلي بنسبة كبيرة من الترقي إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا، بعد الانتفاضة الأخيرة التي فاز فيها في الجولتين الثالثة والرابعة على فريق شاهر  الإيراني بنتيجة ( 1-صفر) رايح جاي في انجاز قربه من تخطي مرحلة المجموعات وفق حسابات واضحة لا ثاني لها وهي الحصول على 6 نقاط والوصول إلى النقطة 12 دون الالتفات إلى نتائج الفرق الأخرى في مجموعته وفق الحسابات التالية:

•    شباب الأهلي في رصيده 6 نقاط من 4 جولات في المركز الثالث

•    فاز في مباراتين وخسر في مباراتين

•    يحتاج إلى 6 نقاط من مباراتين دون انتظار نتائج الاخرين

•    عليه الفوز على باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة

•    ثم الفوز على الهلال في الجولة 6

•    الهلال السعودي في الصدارة برصيد 10 نقاط من 4 جولات

•    باختاكور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 4 جولات

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0.

 

كلمات دالة:
  • شباب الأهلي،
  • دوري ابطال آسيا،
  • الجولة الخامسة
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