"عبارات الموت" تلاحق ديوكوفيتش في كرواتيا

المصدر: وكالات

تواصلت مشاعر الغضب تجاه نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين والجماهير عقب تنظيم اللاعب لبطولة أدريا الاستعراضية الخيرية في زادار الكرواتية.

ووفقا لصحفية "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فقد انتشرت عبارات على عدة مبان في المدينة، تمنت الموت لديوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، منها: "نتمنى موتك بفيروس كورونا"، "الموت لديوكوفيتش.. مع تحيات سبليت".

وسبليت هي مسقط رأس مدرب ديوكوفيتش، الكرواتي، غوران إيفانسيفيتش، الفائز سابقا ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، والمدرب الحالي للصربي ديوكوفيتش، الذي أعلن أيضا إصابته بالفيروس، مساء الجمعة.

وجاء إعلان إيفانسيفيتش عن إصابته بكورونا بعد أيام قليلة من إعلان ديوكوفيتش عن إصابته بالفيروس.

وبدأت الشرطة المحلية في المدينة التحقيق حول الأمر، لكنها لم تكتشف حتى الآن الجهة التي قامت بنشر هذه اللافتات على المباني,

وكانت الحكومة الكرواتية قد فرضت قيودا صارمة على القادمين من دول البلقان المجاورة، جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، بعد تنظيم ديوكوفيتش لبطولته الخيرية.

وسبق أن أصيب أيضا الكرواتي بورنا تشوريتش، والبلغاري غريغور ديميتروف، والصربي فيكتور ترويتسكي، بفيروس كورونا، بعد مشاركتهم مؤخرا في بطولة أدريا الاستعراضية الخيرية، التي أشرف ديوكوفيتش على تنظيمها.

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