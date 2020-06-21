نجوم الكرة العربية ينعون أحمد راضي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نعى نجوم كرة القدم العربية، أسطورة كرة القدم العراقية، أحمد راضي الذي توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، عن عمر ناهز 56 عاما.

ونشر، نواف التمياط، نجم الكرة السعودية والعربية السابق تغريدة على حسابه في تويتر كتب فيها: "رحم الله الكابتن أحمد راضي وغفر له وأسكنه فسيح جناته، زاملته في مناسبات كثيرة وكان نعم الرجل، كريم الخلق ومحب للجميع، خالص العزاء للعراق وأسرته الكريمة."

وقال المدرب العراقي عدنان حمد : "أخي العزيز أحمد راضي في ذمة الله، لقد أوجعنا فراقك ولكن لا نقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله يا أبا هيا وغفر لك واسكنك فسيح جناته".

فيما كتب حارس مرمى المنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع على حسابه في تويتر:" رحم الله الكابتن الخلوق أحمد راضي نجم الكرة العراقية، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يربط على قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان".

وكتب اللاعب العراقي السابق، يونس محمود على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:" ابكيت قلبي قبل عيني أبو هيا، أكبر صدمة والله يصعب عليّ هذا البوست لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون."

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