دريان لمنصور بن زايد يتوج بلقب الجولة الأولى من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

المصدر: وام

توج الجواد دريان لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بلقب الجولة الأولى لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين التي شهدها مضمار دوفيل بفرنسا أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ونجح دريان المنحدر من نسل الحصان "مهاب" والفرس "هبوب"، في تحقيق انتصار مهم واضافة لقب الكأس الغالية بمحطتها الفرنسية للمرة الثانية في سجلات ياس لإدارة سباقات الخيل بعد فوز المهر شهم في سباق عام2018، وتمكن دريان الذي يشرف على تدريبه المدرب ديديه جيليمين ويقوده الفارس اورتز ميندزبل، من تقديم عرضا قويا لفت الأنظار والمتابعين للسباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر ضمن الفئة الأولى، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف يورو، وذلك بتكتيك رائع من المدرب ديديه جيليمين الذي دفع بالجواد ابن غدير لياس لإدارة السباقات المنحدر من نسل "مارد الصحراء" والفرس "غدير" بقيادة الفارس ايمليان ريفولتي للتقدم في طليعة المجموعة ووضع دريان بموقف المرتقب لاقتناص اللحظة الحاسمة من اجل التقدم بثبات نحو خط النهاية، وأظهر دريان قوة وسرعة هائلة قادته لتخطي المنافسين وحسم صدارة السباق بفارق عنق عن ميلابي، فيما حل ثالثا هجريس تن، وتمكن البطل من حسم لقب السباق بزمن 2:18:13 دقيقة كما حقق المهر فيكتور لودورم بشعار جودلفين ثنائية رائعة للإمارات بعد فوزه بلقب سباق الألفي جينز الإماراتي الفرنسي للمهور والذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 9 خيول، وبمجموع جوائز 600 ألف يورو ضمن الفئة الأولى.

واستطاع فيكتور بإشراف المدرب اندريه فابر وبقيادة الفارس ميكايل برزلونا، من المضي قدما على خطى والده شمردل واهدى جودلفين الفوز الثاني على التوالي بلقب الجينيز الإماراتي الفرنسي بعد فوز بيرشان كينغ في العام الماضي، بجانب الفوز الخامس لجودلفين هذا العام، حيث انطلق من البوابة رقم 5 ، وقام الفارس برزلونا بتحويل الانطلاقة السريعة للمهر إلى المسار الداخلي في المنعطف النهائي، ومن ثم اندفع فيكتور بقوة وسرعة رائعة نحو الصدارة، التي حسمها بزمن 1:34:14 دقيقة، بفارق طول ونصف طول عن "ذا سمت" بإشراف المدرب هنري بانتيل، فيما جاء اليسون بالمركز الثالث.

وتوجت المهرة "دريم ان دو" المنحدرة من نسل "سيوني" بلقب الألف جينيز الإماراتي الفرنسي للمهرات والذي أقيم لمسافة 1600 متر للفئة الأولى، والبالغة قيمة جوائزه 500 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب فردريك روسي وقيادة الفارس ماكسيم جيون بزمن 1:35:68 دقيقة، بفارق انف عن سبيك اوف ذا ديفل، فيما حلت ميغيفا بالمرتبة الثالثة.

ومن ناحيته توجه سعادة فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة إنجازات الإمارات في كرنفال الجينيز الإماراتي الفرنسي المتمثلة في انتصار جودلفين وياس، مؤكدا أن السباقات التي أقيمت برعاية الكأس الغالية حققت الهدف المنشود للعام الرابع على التوالي وبرهنت على مدى ريادة الإمارات بدعمها المتواصل لعالم سباقات الخيل ومشاركة اسطبلاتها وتأكيد جدارتها على صعيد أحراز الألقاب، معربا عن فخره بالنجاحات التنظيمية واعتزازه بالانتصارات الإماراتية.

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