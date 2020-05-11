اتحاد الجودو يشيد بمبادرة نادي الشارقة

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بمبادرة نادي الشارقة للدفاع عن النفس، باستضافة لاعب الجودو المصري الأسطوري الأولمبي محمد رشوان، أحد أبرز أبطال العرب العالميين في مجال اللعبة، للمشاركة في البرنامج الرمضاني الرياضي، الذي ينظمه النادي عن بعد، من خلال المجلس الرمضاني الأول المقام تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، والذي يجد اهتمام ومتابعة عشاق اللعبة على مستوى الدولة وخارجها، ولما يتمتع به اللاعب المخضرم رشوان من سمعه طيبة، والتي رافقته بعد حصوله على ميدالية «الأخلاق الفاضلة» في أولمبياد لوس أنجليس عام 1984، وأضاف بن ثعلوب أن مشاركة البطل رشوان في البرنامج «عن بعد»، جدير بالاهتمام نتيجة تلك التجربة الرائدة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز