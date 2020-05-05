بالفيديو.. شاهد كيف "يزأر" وشم إبراهيموفيتش

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نشر السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي، عبر حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء تدريبات لياقة بدنية.

ويظهر في الفيديو كيف يتحكم إبراهيموفيتش الملقب بـ"السلطان" في عضلات جسمه حتى يجعل وشم الأسد المرسوم على ظهره يبدو كأنه يزأر، وعلَّق على المقطع قائلاً: "عندما أزمجر، هو يزأر."

وحصد الفيديو، الذي لم تتجاوز مدته ثانية واحدة، نحو 4 ملايين مشاهدة خلال 8 ساعات.

ويواصل إبراهيموفيتش تدريباته مع فريق هاماربي الذي يلعب ضمن أندية الدرجة الأولى في السويد منذ عودته إلى بلاده في مارس الماضي، بسبب تعليق نشاط الدوري الإيطالي ضمن الإجراءات الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا.

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