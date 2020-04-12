الدولي عمار الجنيبي يتطوع للكشف عن حالات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

تطوع الحكم الدولي عمار الجنيبي ضمن الفرق الطبية المنتشرة في دولة الإمارات للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد الجنيبي أنه سجل طلب التطوع بهيئة أبوظبي للصحة عن طريق جهة عمله، حيثُ يعمل طبيباً للأسنان في عيادة السمحة بالعاصمة أبوظبي، وبدأ العمل التطوعي في مركز الباهية لإجراء الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا للأفراد، ضمن المبادرة التي أطلقتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وأشار الحكم الدولي إلى أن تقدمه للتطوع هو جزء بسيط من مسؤوليته تجاه المجتمع، خاصة في الأوقات الصحية الطارئة، حيث يتطلب الوضع وجود خط دفاع أول للحفاظ على صحة المواطن والمقيم والزائر، مشيداً بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وحماية كل من يقيم في الإمارات، منوهاً بأن ما تقدمه الدولة من مساعدات طبية للدول المتضررة من الوباء يأتي ضمن نهجها الإنساني المعروف لدى الجميع.