"الآسيوي لكرة القدم" ينشر تقريراً عن إنجاز نادي العين فى دوري أبطال آسيا

المصدر: وام



نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم على صفحته الرئيسية تقريرا موسعا عن إنجاز نادي العين بالفوز بدوري أبطال آسيا في موسم 2002 - 2003 مستعرضا المحطات المميزة التي عاشها عشاق النادي في تلك المشاركة التاريخية مشيدا بجيل فريق العين الذي توج بهذه البطولة والذى ضم توليفة متميزة من اللاعبين النجوم.

وأورد التقرير - الذي نشر تحت عنوان " دوري أبطال آسيا.. من الذاكرة" - أن فريق العين رفع راية كرة القدم الإماراتية ودون اسمه بأحرف من ذهب في سجلات مسابقة دوري أبطال آسيا، عندما حقق اللقب الأول والوحيد في العام 2003 (نسخة 2002-2003) وهو الذي سيبقى في ذاكرة الجماهير على الدوام، حيث كان أول نسخة للبطولة بشكلها الحالي.