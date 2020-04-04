أول فريق في العالم يتوج ببطولة في زمن كورونا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بات فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي أول فريق في العالم يتوج بلقب بطولة في زمن كورونا بعد فوزه بكأس السوبر في طاجيكستان، اليوم، على حساب غريمه خجند بهدفين مقابل هدف.

وبرغم توقف نشاط كرة القدم في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلا أن كرة القدم في طاجيكستان لا تأبه للتحذيرات من كورونا وبدأت انطلاقة الموسم الفعلية اليوم بلقاء كأس السوبر بين بطلي الدوري والكأس في النسخة الجديدة من الموسم الكروي الطاجيكي.

واحتفل النادي الطاجيكي بلقبه التاسع لكأس السوبر والذي انتهى قبل ساعات قليلة بعد إقامة المباراة من دون حضور جماهيري.

وتضرب الكرة في طاجيكستان التحذيرات من فيروس كورونا بعرض الحائط، إذ من المقرر أن ينطلق الموسم الكروي بشكل اعتيادي غداً الأحد بمباريات الجولة الأولى من الدوري المحلي الذي يضم 10 فرق، اعتماداً على عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة الآسيوية.