شارابوفا تطلب من متابعيها التواصل معها عبر الهاتف

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قامت الروسية ماريا شارابوفا نجمة التنس، بنشر رقم هاتفها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من متابعيها ومعجبيها التواصل معها خلال فترة الحجر الصحي.

وتعد ماريا شارابوفا التي أعلنت اعتزالها اللعب فبراير الماضي، واحدة من أكثر الرياضيين تأثيرا في العالم ولها ملايين المتابعين على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تملك 8,6 مليون متابع على "تويتر" و3,9 مليون على "انستغرام" وحوالي 15 مليون متابع على "الفيسبوك".

وبسبب تواجدها في الحجر الصحي وعدم قدرتها على مغادرة المنزل كغيرها من أفراد المجتمع في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، قالت شارابوفا المقيمة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية أنها روادتها فكرة التواصل المباشر مع متابعيها عبر الهاتف وقامت بتنفيذها وتابعت قائلة:" حاولت أن أجد طريقة للتواصل مع جميع متابعيّ لأنني حصلت الأسبوع الماضي على وقت رائع عندما تحدثت مع 150 منكم عبر الفيديو، لقد أحببت هذه الدردشة وأتمنى أن أكون أكثر ارتبطا بكم لأننا جميعا نعيش في الحجر الصحي، أريدكم أن تكتبوا لي أرائكم، اترك لكم رقم هاتفي ويمكنكم أن ترسلوا لي أي رسالة عبر (+1) 310-564-7981