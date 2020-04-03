رحيل أسطورة دفاع ريال مدريد جريغوريو بينيتو

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي جريغوريو بينيتو، أسطور دفاع ريال مدريد والشهير بـ «جويو بنيتو» عن عمر يناهز 73 عامًا في صباح أمس الخميس، بحسب (آس) الإسبانية.

وارتدى جويو قميص المرينغي بداية من عام 1969 حتى عام 1982، واستمر رفقة الفريق الأبيض لمدة 13 عامًا حتى وصل عدد مباريات مشاركته إلى 420 مباراة.

وكان بينيتو من ناشئي النادي الملكي منذ سن 16 عامًا، حتى حقق العديد من الألقاب رفقة الريال وصلت إلى 11 لقبا في المسابقات الرسمية بينها 6 بطولات في الدوري الإسباني و5 في كأس ملك إسبانيا.

وفي 4 أغسطس لعام 1969وقع المدافع التاريخي للمرينغي عقده مع ريال مدريد، وشارك لأول مرة بقميص مدريد في 27 أكتوبر من نفس العام أمام ريال سوسيداد وسط ملعب «سان سيباستيان»، وشارك في مركز الظهير الأيسر بصحبة خينتو.

ومن إحدى الحكايات، التي حدثت في أول مباراة له مع الريال، عندما مرر كرة خاطئة لزميله خينتو، حتى قال له الأخير: «على القدم يا فتى» ليرد بينيتو: «كما ترغب سيد فرانسيسكو».

وعانى بينيتو من عدة إصابات وأمراض طوال مسيرته الرياضية، والتي أدت لخضوعه لعمليات جراحية وصلت إلى 8 مرات.

وعلى صعيد المنتخب الإسباني، كان له دور مهم مع لا روخا، حيث مثل الماتادور الإسباني في 22 مباراة دولية.

جدير بالذكر أن جويو بينتينو تولى عدة أدوار في النادي الملكي بعد اعتزاله الساحرة المستديرة، ولكنه منذ أعوام اعتزل العمل بشكل نهائي.

ونعي ريال مدريد وفاة لاعبه، عبر بيان على حسابه الرسمي «تويتر»، قائلاً: «يشعر ريال مدريد بداية من رئيسه وإدارته ببالغ الحزن على وفاة جويو بينيتو، واحدًا من أساطير النادي ويرسل تعازيه إلى عائلته وزوجته وأولاده ولكل جماهير مدريد في العالم».

وأضاف النادي الملكي بيانه: «جويو كان دائمًا نموذج لقيم نادينا، وارتدى قميص ريال مدريد لمدة 13 موسم، وخلال هذه الفترة، بداية من فترة نشأته حتى وصوله إلى الفريق الأول توج بـ 6 ليغا و5 كؤوس ملك إسبانيا، ولعب 420 مباراة رسمية مع الريال ودوليًا 22 مرة».

واختتم ريال مدريد البيان، قائلاً: «تواجد الريال بجانبه في صراعه مع المرض الذي استمره معه لمدة عقد، واليوم النادي الملكي يعلن الحداد على واحد من أعظم المدافعين في تاريخنا».