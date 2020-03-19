بالفيديو .. الوصل يتفاعل عبر (سلامتك تهمنا)

المصدر: دبي - علي شدهان

نشر نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على "تويتر" فيديو بعنوان (سلامتك تهمنا) واشتمل (الفيديو) الوصلاوي على التذكير بطرق الوقاية من (الفايروس)، وهي غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس، والتخلص من (المناديل) في اقرب سلة مهملات، وتجنب ملامسة العين والأنف والفم، وتجنب الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنازل.

وأعاد النادي التذكير بحتمية الاتصال بالجهات الصحية المعنية في الدولة عند الشعور بحمى أو سعال أو صعوبة في التنفس، وهي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على هاتف 80011111، ومركز قيادة عمليات دائرة الصحة على هاتف 8001717، وهيئة الصحة بدبي على هاتف 800342