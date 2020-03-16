العبدولي: دبا الفجيرة يؤيد قرار اتحاد الكرة تعليق المسابقات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أيد جمعة العبدولي، مدير الفريق الأول للكرة بنادي دبا الفجيرة، قرار اتحاد كرة القدم تعليق المسابقات المحلية حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أنهم في دبا ينتظرون مزيداً من التوضيح بشأن فترة التوقف، وذلك حتى تقوم إدارة النادي وبالتشاور مع الجهاز الفني للفريق برسم ملامح المرحلة المقبلة، وذلك فيما يتعلق بمواصلة التدريبات أو إيقافها احترازاً لمنع مخالطة اللاعبين.

وأشار العبدولى إلى أن مدرب الفريق أحمد مجاهد منح اللاعبين راحة تستمر ليومين، لافتاً إلى أن دبا الفجيرة تبقت له 4 مباريات بدوري الدرجة الأولى أمام كل من: العربي، دبا الحصن، التعاون، العروبة.

وباتت آمال الفريق في العودة من جديد لدوري الخليج العربي صعبة للغاية، خصوصاً بعد التعادل أمس الأول أمام الحمرية، وهو التعادل الذي ربما أجهض محاولات الفريقين في الصعود إلا إذا حدثت مفاجآت في قادم الجولات، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور وفقاً لما تشتهي سفن النواخذة في الجولات القادمة، "وإذا لم يتم تحقيق المأمول فستكون المحاولة خلال الموسم المقبل لكننا سنظل نتمسك بالأمل حتى آخر جولة من المسابقة"